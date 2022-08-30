Вольф: у «Мерседеса» большие перепады скорости, мы не справляемся
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф признался, что команде придётся серьёзно поработать над модернизацией болида в преддверии следующего сезона из-за нестабильных результатов.
«Ситуация сложная, у нас, очевидно, есть концепт машины, но мы не можем увлекаться экспериментами [из-за ограничения бюджета]. Что бы мы ни решили касательно следующего года, это нужно тщательно обдумать, потому что наши данные не дают нам результатов.
У нас большие перепады скорости, с которыми мы не можем в действительности справиться. Итак, необходимо принять решение на следующий год, каким бы оно ни было. Пусть это даже и будет радикальное изменение концепта, если мы будем уверены, что это лучшее направление», – приводит слова Вольфа издание RacingNews365.
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