Брандл: некоторые будут ныть о доминировании Макса, как это было с Хэмилтоном и Шумахером

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался об уверенной победе Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии.
Пилот «Ред Булл» начал гонку на 13-м месте и всё равно стал победителем этапа.
«Честно говоря, думаю, он мог бы сидеть в боксах на старте заезда и всё равно выиграть. Не вина Макса, что он в великолепной форме. Восемь машин получили штрафы за замены элементов. Ферстаппен начал гонку 13-м, рядом с Леклером, но спустя четверть дистанции он выбился в лидеры. Конечно, некоторые скоро будут ныть о доминировании Ферстаппена, как ранее это делали с Хэмилтоном и Шумахером, вместо того чтобы оценить уровень «Ред Булл».
Но всё же я надеюсь, что в Бельгии их преимущество было связано с травмой и дальше мы увидим борьбу», — приводит слова Брандла Sky Sports.
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