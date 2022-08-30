Ферстаппен: не вижу себя в Формуле-1 в 40 лет. У меня осталось ещё несколько сезонов

Действующий лидер чемпионата Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не видит себя, выступающим 40-летним. По словам голландца, у него осталось всего несколько сезонов.

«Меня не будет рядом. Я не вижу себя за рулём в 40 лет. По крайней мере, в Формуле-1. Мне также интересны и другие вещи. Хотя, конечно же, у меня осталось ещё несколько лет в Формуле-1», – приводит слова пилота издание GPFans.

Напомним, Ферстаппен стал победителем последнего этапа серии в Бельгии, оторвавшись в общем зачёте на 93 очка от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса. На данный момент голландец выиграл 9 из 13 прошедших Гран-при.

Ранее Ферстаппен представил шлем в ретродизайне для ГП Нидерландов, с которым выступал его отец.