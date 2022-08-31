Главный стратег «Феррари» высказался о неудачном пит-стопе Леклера в конце ГП Бельгии

Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда прокомментировал решение отправить на пит-стоп Шарля Леклера за два круга до финиша Гран-при Бельгии.



«Феррари» рассчитывала получить дополнительный балл за лучший круг, но в итоге Леклеру не удалось это сделать. Кроме того, монегаск получил штраф за превышение скорости на пит-лейне и потерял пятое место.



«У Шарля выдался сложный уикенд. На втором круге резко поднялась температура, пришлось провести пит-стоп, и мы увидели, что плёнка заблокировала воздуховод тормозов. В конце получилась противоречивая ситуация. Мы хотели получить лучший круг, но в итоге не добрали шесть десятых и получили штраф. Всё сложилось не так, как мы на это рассчитывали, но если не пробовать воспользоваться такими шансами, то мы перестанем быть гонщиками», — приводит слова Руэды пресс-служба «Феррари».

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