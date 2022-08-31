«Следующие две гонки будут ключевыми». Норрис высказался о борьбе «Макларена» с «Альпин»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Нидерландов, акцентировав внимание на борьбе с командой «Альпин». В Кубке конструкторов в настоящее время «Макларен» занимает пятое место (95 очков), а «Альпин» — четвёртое (115).



«Итак, Зандворт — вперёд! Мне действительно нравится ездить по этой трассе, и я добился там неплохих результатов, пройдя через юниорские категории. Волнистость и повороты создают ощущение, будто мы катаемся на американских горках, поэтому я буду очень рад выйти на сцену и выложиться по полной. Здесь всегда царит невероятная атмосфера, и мне нравится представлять, что большая часть команды Orange находится здесь, чтобы поддержать «Макларен».



Прошлый уикенд дал понять, что нам ещё предстоит проделать большую работу, чтобы продолжить борьбу с «Альпин». Я полностью верю в команду и знаю, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы выстоять и быть максимально готовыми к продолжению борьбы. Следующие две гонки будут ключевыми, так что давайте сохранять концентрацию и продолжать напряжённую работу», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: