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Зафнауэр высказался об Алонсо, решившем уйти из «Альпин» в «Астон Мартин»

Зафнауэр высказался об Алонсо, решившем уйти из «Альпин» в «Астон Мартин»
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мыслями о решении испанского пилота Фернандо Алонсо покинуть команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1, чтобы перейти в «Астон Мартин».

«Из любой ситуации можно извлечь уроки. Посмотрим на эту ситуацию года через два и увидим, что же именно произошло. Фернандо был свободным агентом, мы все это знали. Мы знали, что он ведёт переговоры с другими. Но мы предложили ему контракт. Сделка должна была быть выгодна обеим сторонам.

Так что абсолютно ни о чём не жалею в ситуации с Фернандо. Знаете, пожелаю ему удачи. Он получил всё, что считал для себя важным. Очевидно, что он нашёл более выгодный вариант, и это нормально», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.

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