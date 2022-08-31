Зафнауэр высказался об Алонсо, решившем уйти из «Альпин» в «Астон Мартин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мыслями о решении испанского пилота Фернандо Алонсо покинуть команду по окончании нынешнего сезона Формулы-1, чтобы перейти в «Астон Мартин».
«Из любой ситуации можно извлечь уроки. Посмотрим на эту ситуацию года через два и увидим, что же именно произошло. Фернандо был свободным агентом, мы все это знали. Мы знали, что он ведёт переговоры с другими. Но мы предложили ему контракт. Сделка должна была быть выгодна обеим сторонам.
Так что абсолютно ни о чём не жалею в ситуации с Фернандо. Знаете, пожелаю ему удачи. Он получил всё, что считал для себя важным. Очевидно, что он нашёл более выгодный вариант, и это нормально», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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