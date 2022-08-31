Тото Вольф: в ФИА хотели, чтобы топ-команды не могли вкладывать деньги в решение проблем

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями об ограничении бюджета участников Формулы-1. Каждой команде, участвующей в «Королевских гонках», в этом сезоне можно тратить $ 140 млн за сезон. В июле комиссия Формулы-1 позволила участникам чемпионата увеличить расходы на 3,1% из-за инфляции. В сезоне 2021 года ограничение составляло $ 145 млн.
«Взять, к примеру, шасси — так вот, мы бы не смогли представить новое шасси. У нашей машины много избыточного веса, и по-настоящему справиться с этим мы не можем. Мы не можем себе этого позволить, и точка. В общем, это то, на что было направлено введение ограничения затрат, — абсолютное попадание в цель. Это то, чего так хотели в ФИА. Они хотели добиться того, чтобы топовые команды не могли вкладывать деньги в решение проблем», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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