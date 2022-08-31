Инсайдер рассказал о ситуации с контрактом Шумахера с «Феррари»
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Инсайдер Феликс Горнер высказался о ситуации с гонщиком «Хааса» Миком Шумахером. Ранее сообщалось, что он не станет продлевать соглашение с академией «Феррари». Однако, по словам Горнера, никакого решения пока не принято.
«Мик является частью этой программы с 2019 года. Теперь он должен решить, станет ли продолжать сотрудничество. Пока никакого решения не принято», — приводит слова Горнера GrandPrix.
В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (284).
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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