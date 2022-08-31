Состав «Ред Булл» пополнил напарник Ферстаппена по симрейсингу

Руди ван Бюрен получил должность тест-пилота «Ред Булл» и будет работать на симуляторе команды. Об этом рассказал он сам, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.
«Время поднять планку! Тест-пилот и работа на симуляторе для «Ред Булл». Пришло время укрепить рабочие отношения на ближайшие годы. Для меня это новый и захватывающий путь до 2023 года и далее. Мне предстоит потрудиться на одном из самых крутых рабочих мест, о которых только можно мечтать! В гонках на автодроме меня тоже можно будет увидеть, не волнуйтесь. Спасибо «Ред Булл» за доверие и предоставленную возможность», — написал ван Бюрен.
Ван Бюрен получил известность благодаря победе в проекте «Самый быстрый геймер в мире». Кроме того, Руди выступает в соревнованиях по симрейсингу вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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