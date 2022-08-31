Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Состав «Ред Булл» пополнил напарник Ферстаппена по симрейсингу

Состав «Ред Булл» пополнил напарник Ферстаппена по симрейсингу
Комментарии

Руди ван Бюрен получил должность тест-пилота «Ред Булл» и будет работать на симуляторе команды. Об этом рассказал он сам, разместив соответствующий пост в своих социальных сетях.

«Время поднять планку! Тест-пилот и работа на симуляторе для «Ред Булл». Пришло время укрепить рабочие отношения на ближайшие годы. Для меня это новый и захватывающий путь до 2023 года и далее. Мне предстоит потрудиться на одном из самых крутых рабочих мест, о которых только можно мечтать! В гонках на автодроме меня тоже можно будет увидеть, не волнуйтесь. Спасибо «Ред Булл» за доверие и предоставленную возможность», — написал ван Бюрен.

Ван Бюрен получил известность благодаря победе в проекте «Самый быстрый геймер в мире». Кроме того, Руди выступает в соревнованиях по симрейсингу вместе с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Ферстаппен уничтожил всех — от «Феррари» до напарника. Какие ещё вопросы о чемпионстве? Ферстаппен уничтожил всех — от «Феррари» до напарника. Какие ещё вопросы о чемпионстве?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022