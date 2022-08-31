Штайнер: Мик Шумахер не должен оставаться в тени своего отца
Поделиться
Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о пилоте своей команды Мике Шумахере, высказав мнение, что ему следует выйти из тени своего отца, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.
«Насколько важна фамилия Шумахер? Когда Мик показывает результат, то, конечно, здорово, что в команде есть такая фамилия. Но я хотел бы повторить ещё раз: Мик не должен оставаться в тени своего отца. Он мог бы быть самим собой. Я очень уважаю то, чего добился Михаэль. И, конечно, выйти из тени семикратного чемпиона мира непросто. Но в конце концов это всё равно произойдёт. И это для Мика это позитивный момент», — приводит слова Штайнера Auto Bild.
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
Новость по темеВ «Хаасе» высказались о будущем Мика Шумахера в команде
Комментарии
- 31 августа 2022
-
17:26
-
17:25
-
16:38
-
15:38
-
14:49
-
13:43
-
12:49
-
11:58
-
10:53
-
09:45
-
00:46
- 30 августа 2022
-
23:40
-
22:45
-
22:16
-
21:24
-
20:56
-
20:18
-
20:00
-
19:35
-
18:41
-
18:37
-
17:40
-
17:01
-
16:02
-
15:14
-
14:01
-
13:52
-
13:17
-
12:44
-
12:30
-
11:49
-
11:45
-
11:05
-
10:52
-
10:30
Партнерский контент