Штайнер: Мик Шумахер не должен оставаться в тени своего отца

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о пилоте своей команды Мике Шумахере, высказав мнение, что ему следует выйти из тени своего отца, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.



«Насколько важна фамилия Шумахер? Когда Мик показывает результат, то, конечно, здорово, что в команде есть такая фамилия. Но я хотел бы повторить ещё раз: Мик не должен оставаться в тени своего отца. Он мог бы быть самим собой. Я очень уважаю то, чего добился Михаэль. И, конечно, выйти из тени семикратного чемпиона мира непросто. Но в конце концов это всё равно произойдёт. И это для Мика это позитивный момент», — приводит слова Штайнера Auto Bild.

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