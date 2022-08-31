Бинотто заверил, что в Монце у «Феррари» не будет проблем со скоростью

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об отставании от «Ред Булл» в контексте предстоящего домашнего этапа для команды — Гран-при Италии.



«В Монце всё будет по-другому. У нас было другое антикрыло в Спа, но мы не использовали его, потому что решили, что это был бы неправильный выбор. Из-за деградации шин и высоких температур в воскресенье я больше переживаю, что «Ред Булл» может работать с меньшей прижимной силой, но при этом иметь высокую скорость в среднескоростном секторе, где нужна прижимная сила. У них есть и то и другое — низкое лобовое сопротивление и высокая прижимная сила.



Однако в Монце мы будем использовать другие антикрылья, с меньшим лобовым сопротивлением, так что скорость не будет проблемой. Но в следующих гонках общая скорость «Ред Булл», показанная в Спа, будет вызывать определённое беспокойство», — приводит слова Бинотто Autosport.