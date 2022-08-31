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Чжоу высказался о своём будущем в «Альфа Ромео» в 2023 году

Чжоу высказался о своём будущем в «Альфа Ромео» в 2023 году
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался о своём будущем и перспективах проведения Гран-при Китая в 2023 году.

«Пока ничего не подтверждено, но мы будем ждать подтверждения. Конечно, мы начали переговоры как с моей стороны, так и со стороны команды. Они очень довольны работой, которую я выполнял до сих пор. Я доволен командой, коллективом, у меня хорошие отношения с Фредом Вассёром и Валттери Боттасом. Так что не будет никаких проблем в следующем году.

Гран-при Китая? Я думаю, он состоится в следующем году. Чувствую, что так и будет. Пока это не подтверждено, но я знаю, что в Китае хотят принять гонку, а с точки зрения ограничений по коронавирусу всё выглядит неплохо. Думаю, шансы на проведение гонки большие», — приводит слова Гуаньюя Чжоу RaceFans.

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