Хорнер рассказал о трудностях, с которыми может столкнуться «Ауди» при дебюте в Формуле-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о предстоящем дебюте «Ауди» в качестве производителя моторов в Формуле-1.



«Нельзя недооценивать масштаб вызова. Просто посмотрите на нынешних соперников с их огромным опытом. Конечно, репутация такой компании, как «Ауди» говорит сама за себя. Но мы в «Ред Булл» знаем, насколько это серьёзный вызов, особенно когда вы начинаете с нуля.



Мы работали над запуском Red Bull Powertrains 55 недель. Мы построили завод и смогли выпустить наш первый двигатель внутреннего сгорания, что является огромным достижением. производственных мощностей. Необходимо уложиться в сроки, некоторые из которых немного нереалистичны. Я думаю, что новички ставят себя в сложную ситуацию.



Конечно, регламент на силовые установки уже утверждён, а они начнут участвовать в гонках с 2026 года. Но на самом деле это можно сравнить с тем, как если бы Золушка приехала на бал в карете спустя 10 минут после полуночи, когда та уже начала превращаться в тыкву. Но это и есть Формула-1. Здесь всегда есть место новым идеям. Так что мы только рады, что с 2026 года сможем бороться и побеждать больше разных производителей», — приводит слова Хорнера AutoHebdo.