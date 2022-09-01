Сейвуд рассказал, в какую сумму «Макларену» обошлось увольнение Риккардо

Британский журналист Джо Сейвуд рассказал подробности о договорённости «Макларена» о расторжении контракта с Даниэлем Риккардо.
«Фактически «Макларен» может оказаться в более выгодной финансовой ситуации сейчас, когда они договорились с Риккардо. Команда должна была выплатить Даниэлю $ 16 млн в 2023 году, однако в паддоке ходят слухи, что они договорились на $ 10 млн. Это звучит правильно. С другой стороны, у «Макларена» будет теперь на $ 6 млн больше, чтобы потратить их на пилотов в следующем году.
Пиастри обойдётся дешевле, а значит, останутся деньги, чтобы разобраться с бардаком в IndyCar, где у них возникла проблема с контрактом Алекса Палоу. Пара миллионов вполне может убедить Чипа Ганнаси в том, что журавль в небе гораздо выгоднее синицы в руках», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.
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