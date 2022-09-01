Джо Сейвуд считает, что Пьер Гасли не перейдёт в «Альпин»

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением о перспективах французского гонщика Пьера Гасли и его возможном переходе в «Альпин».
«Да, вариант с подписанием Гасли выглядит самым логичным для «Альпин», но здесь есть сразу несколько сложностей.
Во-первых, я не вижу причин, по которым «Ред Булл» будет отпускать Гасли, если ему не будет найдена достойная замена. Он отлично делает свою работу в «Альфа Таури», но Пьер всё равно не входит в долгосрочные планы «Ред Булл». Однако всегда лучше держать его у себя, чем отдавать конкурентам. К тому же доктор Хельмут Марко, как кажется, не впечатлён молодыми гонщиками программы «Ред Булл», которые выступают в Формуле-2.
Ещё одна проблема с переходом Гасли в «Альпин» – его взаимоотношения с Оконом, которые оставляют желать лучшего. Они не раз ссорились, и Эстебан как лидер команды вряд ли захочет видеть Пьера своим напарником», – написал Сейвуд в своём блоге.
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