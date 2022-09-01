Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джо Сейвуд считает, что Пьер Гасли не перейдёт в «Альпин»

Джо Сейвуд считает, что Пьер Гасли не перейдёт в «Альпин»
Комментарии

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд поделился мнением о перспективах французского гонщика Пьера Гасли и его возможном переходе в «Альпин».

«Да, вариант с подписанием Гасли выглядит самым логичным для «Альпин», но здесь есть сразу несколько сложностей.

Во-первых, я не вижу причин, по которым «Ред Булл» будет отпускать Гасли, если ему не будет найдена достойная замена. Он отлично делает свою работу в «Альфа Таури», но Пьер всё равно не входит в долгосрочные планы «Ред Булл». Однако всегда лучше держать его у себя, чем отдавать конкурентам. К тому же доктор Хельмут Марко, как кажется, не впечатлён молодыми гонщиками программы «Ред Булл», которые выступают в Формуле-2.

Ещё одна проблема с переходом Гасли в «Альпин» – его взаимоотношения с Оконом, которые оставляют желать лучшего. Они не раз ссорились, и Эстебан как лидер команды вряд ли захочет видеть Пьера своим напарником», – написал Сейвуд в своём блоге.

Новость по теме
«Ред Булл» готов отпустить Пьера Гасли в «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022