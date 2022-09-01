Вольф: буду выглядеть дураком, если скажу, что «Мерседес» может выиграть гонку в этом году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу перспектив команды в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Очень трудно справляться с этим непостоянством нашей формы. В субботу мы выступили намного хуже и были обойдены командой «Альпин». Александр Альбон был очень близок к нам, а Валттери Боттас и Ландо Норрис, вероятно, тоже готовы были с нами сразиться.
Затем в какой-то из кругов мы едем на три секунды быстрее этих гонщиков, так что возникают большие вопросы о том, что с нами происходит. Это очень сложная ситуация, потому что у нас есть определенная концепция автомобиля на данный момент. Это не так, как если бы мы могли много экспериментировать в этом году и таким образом исключить или проверить определенные вещи на следующий год. Что бы мы ни решили для машины 2023 года, мы должны тщательно это оценить.
У нас всё ещё есть амбиции выиграть гонки в этом году. Если бы я сказал это месяц назад в Будапеште, вы все сочли бы это очень правдоподобным, но если я скажу это сейчас, после Гран-при Бельгии, я буду выглядеть дураком. Однако есть несколько трасс, которые подходят нашей машине гораздо лучше, чем Спа-Франкоршам, и на них мы, надеюсь, сможем добиться успеха.
Следует также чётко понимать, что в то же время мы уделяем много внимания следующему году. Положение в турнирной таблице должно быть таким же, как и сейчас, по крайней мере, если смотреть на три лучшие команды. Это то, что есть, но для меня не имеет значения, будет ли «Мерседес» вторым или третьим. Тем не менее, я хочу выступать как можно лучше каждый уик-энд, чтобы команда была уверена в своих силах», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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