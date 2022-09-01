Хэмилтон: Формуле-1 нужен Гран-при ЮАР

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что Гран-при ЮАР всё же появится в календаре Формулы-1 в ближайшее время.



«Я приложил немало усилий, чтобы гонка в ЮАР состоялась. Я действительно рад, что переговоры продолжатся и Доменикали отлично себя проявляет. По-прежнему надеюсь, что этап в ЮАР попадёт в календарь на следующий сезон. Формуле-1 нужен Гран-при ЮАР», — приводит слова Хэмилтона racingnews365.



Ранее сообщалось, что Гран-при ЮАР может попасть в календарь на следующий сезон, но на данный момент переговоры между сторонами затягиваются. Сами организаторы этапа рассчитывают на возвращение Формулы-1 в ЮАР в 2024 году.



Стоит отметить, что последний раз Гран-при ЮАР проводился в 1993 году.

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