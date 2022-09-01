Норрис: «Макларену» не хватало скорости при активации DRS

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах команды во время Гран-при Бельгии в минувший уик-энд.
«Я полагаю, что мы были одной из самых быстрых команд на прямых, возможно даже быстрее «Ред Булл», но в зоне DRS мы по какой-то причине много теряем. А соперники, тот же Ред Булл», напротив, активирует DRS и набирает ещё 15 км/ч, что отправляет их в другую лигу. Так что нам нужно понять, чего нам не хватает, потому что без DRS у нас меньше возможностей для обгона.
Что касается результатов гонки, то это то, чего я ожидал. Мы там, где заслуживали быть. В команде тоже, думаю, знали, что на этой трассе гонка будет тяжёлой. Это длинная трасса, много зависит от эффективности, нужна меньшая прижимная сила и машина, которая хороша во всех скоростных и низкоскоростных поворотах. Этого у нас не было», — приводит слова Норриса Motorsport.
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