Норрис: «Макларену» не хватало скорости при активации DRS

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о проблемах команды во время Гран-при Бельгии в минувший уик-энд.



«Я полагаю, что мы были одной из самых быстрых команд на прямых, возможно даже быстрее «Ред Булл», но в зоне DRS мы по какой-то причине много теряем. А соперники, тот же Ред Булл», напротив, активирует DRS и набирает ещё 15 км/ч, что отправляет их в другую лигу. Так что нам нужно понять, чего нам не хватает, потому что без DRS у нас меньше возможностей для обгона.



Что касается результатов гонки, то это то, чего я ожидал. Мы там, где заслуживали быть. В команде тоже, думаю, знали, что на этой трассе гонка будет тяжёлой. Это длинная трасса, много зависит от эффективности, нужна меньшая прижимная сила и машина, которая хороша во всех скоростных и низкоскоростных поворотах. Этого у нас не было», — приводит слова Норриса Motorsport.