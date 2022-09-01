Хаккинен — о приходе «Ауди» в Формулу-1: это будет фантастическое зрелище

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен считает, что запланированное вступление «Ауди» в Формулу-1 станет значимым моментом для этого вида спорта.

«Формула-1 становится всё сильнее и сильнее, и решение «Ауди» присоединиться к чемпионату мира в 2026 году — это действительно важный момент.



Хотя для начала они объявили только о программе двигателей, я понимаю, что они планируют сотрудничать с командой или купить её, что ставит «Ауди» в прямую конкуренцию с «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Булл». Это будет фантастическое зрелище», — написал Хаккинен на своей странице в Unibet.

Напомним, во время Гран-при Бельгии было подтверждено, что «Ауди» войдёт в Формулу 1 в качестве поставщика силовых установок с сезона 2026 года.



Также ожидается, что «Ауди» будет инвестировать в одну из действующих команд Формулы-1, хотя подробности об этом еще не объявлены.