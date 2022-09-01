Норрис: все уже знают, что Ферстаппен выиграет ГП Нидерландов. Может, он отдаст кубок мне
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался по поводу кубка, который достанется победителю Гран-при Нидерландов.
По мнению британца, победителем предстоящего Гран-при Нидерландов станет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«О, мне он очень понравился. Это трофей Макса. Все уже знают, что это кубок Макса. Может, он отдаст его мне. У него всё равно их полно», — приводит слова Норриса De Telegraaf.
Этап станет домашним для Макса Ферстаппена. Год назад пилот «Ред Булл» одержал победу в Зандворте.
Раннее сообщалось, что на Гран-при Нидерландов, который пройдёт уже на этой неделе, будет опробована новая технология формирования зон безопасности. По словам организаторов гонки, она должна снизить риск появления красных флагов.
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