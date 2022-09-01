Норрис объявил в социальных сетях о расставании с Луизой Оливейрой, но быстро удалил пост

Пилот «Макларена» Ландо Норрис публично объявил о своём расставании с моделью Луизой Оливейрой.

«Привет всем. После долгих раздумий мы с Луизой приняли обоюдное решение прекратить наши романтические отношения, но остаться хорошими друзьями.



Я желаю ей всего наилучшего и очень уважаю её и всё, что она делает. Это удивительная женщина, не знающая ничего, кроме доброты. Пожалуйста, уважайте наше решение и уважайте нашу, а главное и особенно -её личную жизнь. Спасибо за вашу бесконечную поддержку», — написал Норрис в социальных сетях, но быстро удалил пост.

В прошлом месяце пара отдыхала на яхте на Ибице, где они проводили время с друзьями и наслаждались водными видами спорта.



Оливейра еще ничего не писала в своих социальных сетях по поводу разрыва.