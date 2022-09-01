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Жан Тодт рассказал, как часто навещает Михаэля Шумахера

Жан Тодт рассказал, как часто навещает Михаэля Шумахера
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Бывший президент ФИА Жан Тодт рассказал, что старается по возможности посещать Михаэля Шумахера и его жену Коринну.

«Я постоянно контактирую с семьёй Михаэля и всегда готов сделать для них всё, что в моих силах. Пока нахожусь в этом мире, буду их навещать. Иногда мы не видимся целый месяц, а иногда я посещаю Михаэля три раза в неделю.

Я действительно счастлив, что о нём не забывают не только в Германии. Люди часто спрашивают о Михаэле, и я могу заверить их, что он находится в лучших руках», — рассказал Тодт в интервью Bild.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга при падении на горнолыжном курорте. Информации о здоровье семикратного чемпиона мира практически не поступает.

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