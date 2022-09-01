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Алонсо извинился перед Хэмилтоном за то, что назвал его идиотом

Алонсо извинился перед Хэмилтоном за то, что назвал его идиотом
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Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо извинился за свои высказывания на Гран-при Бельгии в адрес Льюиса Хэмилтона.

Во время гонки Алонсо сказал своему командному мостику: «Что за идиот! Захлопывает калитку снаружи! Умеет ездить, только когда стартует первым».

«Прежде всего, это Льюис, он чемпион, легенда нашего времени, а когда ты говоришь что-то — и мне жаль повторять это — против британского гонщика, то после этого в СМИ появляется огромное количество шумихи.

Они много чего говорили Серхио Пересу, Карлосу Сайнсу, мне — если ты говоришь что-то латиноамериканскому гонщику, всё становится немного веселее. Если вы говорите это Льюису, то это немного серьезнее.

Но да, я извиняюсь. Я чувствую… Я не думал о том, что говорю», — приводит слова Алонсо GPFans.

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