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Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры

Феттель рассказал, когда впервые задумался о завершении карьеры
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, когда впервые начал задумываться о завершении карьеры в Формуле-1.

«Задумываться об уходе я начал два года назад. Дела в «Астон Мартин» шли не лучшим образом и я спрашивал себя, в состоянии ли я продолжать свою работу? Личная слабость и мысли об этом отражаются на работе, но за последние два года я всё осознал и обдумал.

Первые мысли начали появляться, когда родились дети, но тогда я не придавал этому значения. До 2013 года я не задумывался ни о чём подобном. Первые неудачи были в 2014 году, когда машины изменились и многое стало решать автоматика. Мне это не нравилось. В «Феррари» я получил новый импульс и энтузиазм держался до 2018 года, но цели стать чемпионом я тогда не достиг», — приводит слова Феттеля Zeit Online.

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