Экс-пилот Формулы-1: переход в «Альпин» будет идеальным шагом вперёд для Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о перспективах Мика Шумахера, который в конце этого сезона может покинуть «Хаас».



«У Мика всё ещё высокие шансы остаться в Формуле-1. В последних гонках наблюдается тенденция с улучшением результатов. После того, как он наконец-то сумел набрать первые очки в Формуле-1, он не раз хорошо выступал. Мик выжимает очень много из своего болида. Переход в «Альпин» стал бы для него идеальным шагом вперёд.



С другой стороны, есть «Альфа Ромео», которая через какое-то время станет «Ауди» — это тоже неплохо для Шумахера. Немецкий пилот в немецкой команде. Есть и вариант с «Уильямсом», но сложно уверенно говорить о чём-то», — приводит слова Глока Planet F1.

Новость по теме Штайнер: Мик Шумахер не должен оставаться в тени своего отца