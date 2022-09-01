Леклер высказался о шансах на победу в нынешнем сезоне Формулы-1

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил свои шансы на победу в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Не знаю, сколько очков между мной и Максом. Я перестал считать, но это очень солидный отрыв. Мы будем рассматривать гонку за гонкой, посмотрим, что возможно, и если в конце года будет хороший сюрприз, то хорошо.



Но, очевидно, глядя на то, как обстоят дела сейчас, поверить в победу в чемпионате очень сложно. Но ещё есть за что бороться, за Кубок конструкторов, за второе место в чемпионате. В общем, я буду биться до конца», — приводит слова Леклера GPFans.

Общий зачёт Формулы-1 (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 284 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 191.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 186.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 171.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 170.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 146.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 76.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 64.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») — 51.

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.