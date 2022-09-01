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Сайнс: никто не поздравлял «Феррари», когда мы принимали верные решения по тактике

Сайнс: никто не поздравлял «Феррари», когда мы принимали верные решения по тактике
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что итальянскую команду критикуют за ошибки сильнее, чем другие коллективы.

«Очень сложно обобщать, говоря, что мы должны быть более смелыми или более осторожными. Нужно выбирать оба варианта и анализировать их независимо друг от друга. Я уверен, что на каждом Гран-при итоговый результат и вывод будет отличаться. Возможно, мы могли бы быть чуть смелее или чуть осторожнее. Важно просто постоянно прибавлять и находить возможности для принятия верных решений в нужное время.

В этом году мы много раз делали верный стратегический выбор, но никто не говорил, что мы поступили правильно, никто не поздравлял нас. С другой стороны, когда мы пару раз приняли неверные решения, поднялась волна критики. К «Феррари» относятся жёстче, чем к другим командам. «Макларен», «Торо Россо» или «Рено» никогда не критиковали за ошибки так сильно», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport.

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