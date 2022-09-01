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Алонсо встретился с Хэмилтоном. Ранее Фернандо назвал Льюиса «идиотом»

Алонсо встретился с Хэмилтоном. Ранее Фернандо назвал Льюиса «идиотом»
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Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встретились в паддоке Гран-при Нидерландов.

Встреча чемпионов мира произошла после их конфликта на Гран-при Бельгии — на старте гонки в Спа Алонсо и Хэмилтон столкнулись, что привело к сходу Льюиса.

После инцидента в борьбе за второе место Алонсо сказал своему командному мостику: «Что за идиот! Захлопывает калитку снаружи! Умеет ездить, только когда стартует первым».

Впоследствии Алонсо извинился за свои высказывания в адрес Хэмилтона, а Льюис признал вину за это столкновение.

По итогам гонки Алонсо финишировал на пятой позиции благодаря штрафу Шарля Леклера из «Феррари».

«Умеет ездить только первым!» Чемпионы Ф-1 поругались: Алонсо назвал Хэмилтона идиотом «Умеет ездить только первым!» Чемпионы Ф-1 поругались: Алонсо назвал Хэмилтона идиотом
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