Алонсо встретился с Хэмилтоном. Ранее Фернандо назвал Льюиса «идиотом»

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо и семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон встретились в паддоке Гран-при Нидерландов.

Встреча чемпионов мира произошла после их конфликта на Гран-при Бельгии — на старте гонки в Спа Алонсо и Хэмилтон столкнулись, что привело к сходу Льюиса.



После инцидента в борьбе за второе место Алонсо сказал своему командному мостику: «Что за идиот! Захлопывает калитку снаружи! Умеет ездить, только когда стартует первым».



Впоследствии Алонсо извинился за свои высказывания в адрес Хэмилтона, а Льюис признал вину за это столкновение.



По итогам гонки Алонсо финишировал на пятой позиции благодаря штрафу Шарля Леклера из «Феррари».