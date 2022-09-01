Леклер хочет, чтобы ФИА решила проблему с плёнками от визора на трассе

Пилот «Феррари» Шарль Леклер призвал ФИА подумать насчёт изменения правил по бросанию плёнок с визора на трассу. Напомним, на Гран-при Бельгии монегаску пришлось заезжать на пит-стоп после старта гонки из-за застрявшей плёнки в воздухозаборнике тормозов.



«Конечно, я не злюсь на Макса. Конечно же, это не вина пилотов. Но мы могли бы придумать что-то, чтобы хранить оторванные плёнки в машине. Было бы здорово, если бы мы смогли найти подобное решение. В этой конкретной ситуации, думаю, кто-то терял масло или что-то в этом роде, из-за чего никто ничего не мог видеть через свои визоры. Бывало такое, что нам приходилось срывать первый слой плёнки именно на этой прямой. В итоге я обнаружил, что эти плёнки летают повсюду, а как пилот ты ничего с этим сделать не можешь», — приводит слова Леклера RaceFans.



Примечательно, что в 2016 году ФИА пыталась найти решение для хранения оторванных плёнок в кокпите, однако не сумела справиться с этой проблемой.

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