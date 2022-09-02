Формула-1. Гран-при Нидерландов. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 2 сентября, на стационарном автодроме «Зандворт» состоятся пятничные тренировки 15-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Первая сессия свободной практики стартует в 13:30 мск, вторая начнётся в 17:00.
После 14 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Нидерландов Формулы-1
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