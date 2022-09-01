Источник: «Альпин» согласовала с «Ред Булл» переход Гасли

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли близок к подписанию контракта с «Альпин», сообщает The Race. По информации источника, «Альпин» согласовала с «Ред Булл» условия перехода французского гонщика и заплатит австрийцам компенсацию за освобождение Гасли от контракта с «Альфа Таури».



Таким образом, «Альпин» не собирается использовать австралийца Оскара Пиастри в качестве боевого пилота в следующем сезоне и заседания совета по признанию контрактов Формулы-1 будут иметь только финансовое значение.



Ранее сообщалось, что в составе «Альфа Таури» Гасли может заменить американский гонщик Колтон Херта, ныне связанный контрактом на следующий сезон с командой IndyCar «Андретти». Кроме того, как сообщает источник, «Андретти» может рассмотреть вариант с покупкой команды «Альфа Таури», однако в настоящий момент эта информация не нашла подтверждения.