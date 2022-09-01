«Ситуация отстойная». Хэмилтон высказался о темпе «Мерседеса»
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о темпе машины в последних Гран-при.
«Я бы не хотел использовать слово «разочарование», потому что стоит помнить, что на заводе усердно работают 2000 человек, чтобы сделать всё правильно. Конечно, я бы хотел, чтобы мы получили обновления, которые позволят нам прогрессировать. Я бы хотел, чтобы мы сражались за победы, но сейчас это не так. Это обидно. Но стоит отшутиться и просто сказать, что я не сражаюсь за титул.
Я обязан поддерживать боевой дух команды на высоком уровне. Мы должны продолжать работать и не отчаиваться. Да, сейчас ситуация отстойная и машина действительно медленная», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.
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