Сайнс надеется, что отставание в Бельгии от «Ред Булл» не повторится

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об отставании от пилотов «Ред Булл» на прошлом этапе чемпионата, Гран-при Бельгии.



«Ред Булл» от гонки к гонке прибавляет. Но не так давно, кажется, мы были значительно быстрее них по скорости на этапе в Австрии. Во Франции именно мне удалось обогнать Серхио Переса, хотя я стартовал двадцатым, а ведь это было всего пару Гран-при назад. Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет контролировать ситуацию так, как это было в Спа.



Может быть, у меня слишком большие надежды на то, что мы больше не увидим подобной разницы в скорости между нашими машинами. Но я думаю именно так, хотя, может быть, уикенд на Зандворте скажет мне, что я неправ в своих размышлениях. Посмотрим, что получится», — приводит слова Карлоса Сайнса Racefans.