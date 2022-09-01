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Феттель: я не вижу смысла в Формуле-Е

Феттель: я не вижу смысла в Формуле-Е
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что он не собирается переходить в Формулу-Е, и сказал, что вообще не видит смысла в существовании этой серии.

«Нет, я не собираюсь в Формулу-Е. Я не хотел бы участвовать в проекте, в котором я не уверен. Я не вижу смысла в этой серии. Поддерживаемая и развиваемая технология в этой серии не имеет ничего общего с технологией, которую мог бы использовать обычный автомобиль. Для окружающей среды абсолютно бесполезно, если батареи и аккумуляторы будут заряжаться не возобновляемыми источниками энергии, а ископаемым топливом», — приводит слова Себастьяна Феттеля Zeit Online.

Напомним, Феттель объявил о завершении карьеры и покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022.

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