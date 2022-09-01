Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Риккардо заявил, что не будет выступать в другом чемпионате, если не получит места в Ф-1

Риккардо заявил, что не будет выступать в другом чемпионате, если не получит места в Ф-1
Комментарии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что не будет выступать в другой гоночной категории, если не получит контракт с командой Формулы-1 на следующий сезон.

«Сейчас трудно загадывать наперёд, но я не хочу отказываться от Формулы-1. Если я не смогу получить место на стартовой решётке в следующем году, то я обязательно постараюсь вернуться в сезоне-2024. Честно говоря, Формула-1 — единственный чемпионат, который меня интересует на данный момент. Я по-прежнему считаю себя пилотом Формулы-1. Я горжусь тем, что я сделал, но чувствую, что мне ещё есть что показать и что дать этой серии, поэтому я точно не буду участвовать в другой серии в следующем сезоне.

Мне нравится Формула-1. Я всё ещё люблю этот спорт, но если выбирать между проектом на перспективу и тем, в котором я смогу выигрывать уже завтра, то выберу быстрые победы. Конечно, я обязательно подумаю над вариантами, не хочу быть недальновидным и отказываться от всего. Я буду относиться к вариантам с уважением и пониманием», — приводит слова Риккардо GPFans.

Проклятье или милость. Нужно ли команде Ф-1 возвращать пилота, кинувшего её 2 года назад? Проклятье или милость. Нужно ли команде Ф-1 возвращать пилота, кинувшего её 2 года назад?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022