Риккардо заявил, что не будет выступать в другом чемпионате, если не получит места в Ф-1

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что не будет выступать в другой гоночной категории, если не получит контракт с командой Формулы-1 на следующий сезон.
«Сейчас трудно загадывать наперёд, но я не хочу отказываться от Формулы-1. Если я не смогу получить место на стартовой решётке в следующем году, то я обязательно постараюсь вернуться в сезоне-2024. Честно говоря, Формула-1 — единственный чемпионат, который меня интересует на данный момент. Я по-прежнему считаю себя пилотом Формулы-1. Я горжусь тем, что я сделал, но чувствую, что мне ещё есть что показать и что дать этой серии, поэтому я точно не буду участвовать в другой серии в следующем сезоне.
Мне нравится Формула-1. Я всё ещё люблю этот спорт, но если выбирать между проектом на перспективу и тем, в котором я смогу выигрывать уже завтра, то выберу быстрые победы. Конечно, я обязательно подумаю над вариантами, не хочу быть недальновидным и отказываться от всего. Я буду относиться к вариантам с уважением и пониманием», — приводит слова Риккардо GPFans.
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