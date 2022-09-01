Йос Ферстаппен сдал положительный тест на коронавирус

Йос Ферстаппен, бывший гонщик Формулы-1, отец действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает GPBlog. По этой причине Ферстаппен-старший отсутствовал на церемонии награждения Макса орденом Оранских-Нассау.



Ожидается, что Йос может пропустить Гран-при Нидерландов и не поддерживать Макса Ферстаппена на автодроме, однако в случае, если ближайшие тесты покажут отрицательный результат, он приедет в паддок домашнего этапа для Макса.



«Я чувствую себя хорошо, но, конечно, сознательно остался дома, потому что не хочу подвергать опасности Макса. Мы не хотим, чтобы он заболел», — рассказал Йос Ферстаппен.



Орден Оранских-Ниссау — орден Нидерландов, вручаемый монархом (королём либо королевой) Нидерландов за особые заслуги перед государством. Орденом могут быть награждены также иностранцы и постоянно проживающие за рубежом граждане Нидерландов.