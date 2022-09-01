Ди Грасси жёстко раскритиковал Феттеля за его слова о Формуле-Е

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси жёстко раскритиковал Себастьяна Феттеля за его высказывания о Формуле-Е.



«Если Феттель не хочет переходить в Формулу-Е, то это его выбор. Несмотря на то что это второй самый высокооплачиваемый чемпионат в мире, он далёк по своей максимальной зарплате от Формулы-1. Но то, что он сказал о роли Формулы-Е для будущего автомобилестроения, значит, что он либо не имеет представления, о чём говорит, либо намеренно пытается ввести общественность в заблуждение.



И/или всё эти «зелёные» вещи, которые он делал в последнее время, — собирал мусор, катался на велосипедах и прочее — всего лишь «зелёный» пиар и не отражают то, во что он верит на самом деле. Так что независимо от того, нравится ему серия или нет, он должен её поддерживать. Это всё», — написал ди Грасси в своих соцсетях.

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