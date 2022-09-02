Ферстаппен и Перес будут использовать разные днища на ближайших Гран-при

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил, что он и его напарник Макс Ферстаппен будут использовать разные варианты днища на ближайших нескольких Гран-при.
«Сейчас мы используем разные конфигурации днища. И будем делать это несколько следующих этапов. Это нужно для того, чтобы в будущем лучше понять работу элементов.
В прошлые выходные Макс был очень быстр. Я работал на симуляторе на этой неделе, чтобы проанализировать произошедшее в минувший уикенд, и, надеюсь, что мне удастся прибавить. Тот факт, что я финишировал в 17 секундах позади Макса, при том что он стартовал с середины пелотона? Если у вас плохо складывается уикенд, а у вашего напарника идеально, то такой разрыв часто бывает, мы это видели и в других командах.
В начале сезона мне было комфортнее. Я приезжал на уикенд и сразу же был доволен балансом, всё было естественно. Но в ходе сезона мне становилось всё сложнее и сложнее. Каждый уикенд мне приходится детально всё анализировать, и сейчас мне не так комфортно с машиной, как было раньше», — цитирует Переса RaceFans.
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