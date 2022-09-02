Феттель: у Мика Шумахера есть нечто гораздо большее, чем просто талант
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Немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о соотечественнике, гонщике «Хааса» Мике Шумахере.
«Он лучше, чем о нём думают. В прошлом году он добился хорошего прогресса, которого многие просто не заметили. К сожалению, из-за того, что машина была настолько плохой, этого и не было видно. После того, как у него не задался старт в начале сезона, его стали неважно оценивать.
Но я думаю, что он компенсировал эту серию ошибок несколькими сильными гонками, и его скорость и талант были заметны всем. И как мне кажется, что у него есть нечто гораздо большее, чем просто талант», — приводит слова Феттеля издание Motorsport-Magazin.
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