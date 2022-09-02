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Расселл — лучший на первой тренировке ГП Нидерландов, Хэмилтон — 2-й, Сайнс — 3-й

Расселл — лучший на первой тренировке ГП Нидерландов, Хэмилтон — 2-й, Сайнс — 3-й
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В Зандворте завершилась первая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым был его напарник Льюис Хэмилтон, топ-3 замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Отметим, что заезд был прерван красными флагами вскоре после его начала: пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остановился на трассе, сообщив команде, что у него возникли трудности с коробкой передач. В итоге он стал 19-м.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Первая тренировка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,455.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,240.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,390.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,474.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,622.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,672.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,961.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,178.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,508.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,608.
11. Мик Шумахер («Хаас») +1,708.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,802.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,950.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,019.
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,045.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,079.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,175.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,240.
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,259.
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,667.

Формула-1 2022. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 1
02 сентября 2022, пятница. 13:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:12.455
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.240
3
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
+0.390
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