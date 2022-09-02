Расселл — лучший на первой тренировке ГП Нидерландов, Хэмилтон — 2-й, Сайнс — 3-й

В Зандворте завершилась первая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Мерседес» Джордж Расселл. Вторым был его напарник Льюис Хэмилтон, топ-3 замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
Отметим, что заезд был прерван красными флагами вскоре после его начала: пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остановился на трассе, сообщив команде, что у него возникли трудности с коробкой передач. В итоге он стал 19-м.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал шестой результат.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Первая тренировка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,455.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,240.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,390.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,474.
5. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,622.
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,672.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,961.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,178.
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,508.
10. Александер Албон («Уильямс») +1,608.
11. Мик Шумахер («Хаас») +1,708.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,802.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,950.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,019.
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,045.
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,079.
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,175.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,240.
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,259.
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,667.
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