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Хэмилтон: если б у всех пилотов было одно авто, мы бы увидели лучшие качества каждого

Хэмилтон: если б у всех пилотов было одно авто, мы бы увидели лучшие качества каждого
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о трудностях c автомобилем, с которыми сталкивается в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Думаю, что машина действительно нас ограничивает. Каждый ограничен тем, что есть в его распоряжении. А если бы у всех была одна и та же машина, независимо от того, какая бы она была, можно было бы увидеть лучшие качества каждого, но очевидно, что так не будет.

Всякий раз мы садимся в машину с оптимизмом, всякий раз нам приходится понижать его градус, но мы стараемся сохранять его на протяжении всего уик-энда. И всё-таки сразу становится ясно, на каком уровне мы находимся, и что определённые ограничения всё ещё есть», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться:

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