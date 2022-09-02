«Макларен» объявил о многолетнем контракте с Оскаром Пиастри

Команда Формулы-1 «Макларен» официально объявила о подписании многолетнего соглашения с чемпионом Формулы-2 Оскаром Пиастри. Объявление от «Макларена» последовало сразу же после решения Комиссии Формулы-1 по контрактам, что британская команда имела право подписывать соглашение с Пиастри.
«Вся команда рада приветствовать Оскара в «Макларене» на 2023 год. У него впечатляющая гоночная карьера до сих пор, и мы уверены, что вместе с Ландо он сможет помочь нам сделать ещё один шаг вперёд — туда, где находятся наши амбиции. Но у нас ещё есть важная работа в этом сезоне, и команда концентрируется на ней. Ну а уже затем мы удостоверимся, что Оскар максимально быстро интегрируется в команду и будет готов к будущим вызовам. С нетерпением ждём совместного захватывающего сезона в 2023-м», — отметил руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.
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