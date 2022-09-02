В ФИА позволили Оскару Пиастри выступать за «Макларен» в 2023 и 2024 годах

Международная автомобильная федерация (ФИА) позволила резервному пилоту «Альпин» Оскару Пиастри выступать за «Макларен» в следующих двух сезонах Формулы-1. Такое решение было принято сегодня, 2 сентября, в ходе собрания комиссии. Таким образом, в ФИА подтвердили легальность контракта Оскара с «Маклареном».
Напомним, между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия. После этого во французском гоночном коллективе дали понять, что у них есть подписанное соглашение с юниором. Тем не менее единственным действующим контрактом комиссия ФИА признала соглашение Оскара с «Маклареном».
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
- 2 сентября 2022
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:18
-
15:34
-
15:24
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:49
-
13:30
-
12:33
-
11:57
-
11:32
-
11:03
-
10:52
-
10:00
-
09:59
-
01:04
-
00:58
- 1 сентября 2022
-
23:41
-
23:35
-
22:56
-
22:48
-
22:01
-
20:58
-
20:54
-
19:52
-
19:47
-
18:54
-
18:41
-
18:03
-
17:56