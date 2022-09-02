В ФИА позволили Оскару Пиастри выступать за «Макларен» в 2023 и 2024 годах

Международная автомобильная федерация (ФИА) позволила резервному пилоту «Альпин» Оскару Пиастри выступать за «Макларен» в следующих двух сезонах Формулы-1. Такое решение было принято сегодня, 2 сентября, в ходе собрания комиссии. Таким образом, в ФИА подтвердили легальность контракта Оскара с «Маклареном».

Напомним, между «Альпин» и Пиастри произошла скандальная ситуация после того, как в команде объявили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них. Пиастри, однако, буквально сразу же заявил, что не намерен этого делать, а пресс-релиз был выпущен без его согласия. После этого во французском гоночном коллективе дали понять, что у них есть подписанное соглашение с юниором. Тем не менее единственным действующим контрактом комиссия ФИА признала соглашение Оскара с «Маклареном».

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