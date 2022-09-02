В «Альпин» отреагировали на решение ФИА по контракту Пиастри

Команда Формулы-1 «Альпин» отреагировала на решение Комиссии ФИА по контрактам признать легитимным соглашение австралийского гонщика Оскара Пиастри с командой «Макларен».



«Команда «Альпин» благодарит Совет по признанию контрактов за их совещание в понедельник и мы полностью признаём принятое ими решение. Мы считаем, что вопрос с нашей стороны полностью закрыт и в своё время мы объявим о составе пилотов на сезон-2023. Нашей непосредственной целью сейчас является Гран-при Нидерландов и получение очков, необходимых для борьбы за четвёртое место в Кубке конструкторов», — гласит заявление «Альпин», опубликованное на официальном сайте.



Напомним, сразу после публикации решения Комиссии ФИА по контарктам «Макларен» объявил, что Оскар Пиастри будет выступать в составе команды в 2023 году.

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