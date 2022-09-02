В «Альпин» отреагировали на решение ФИА по контракту Пиастри

Команда Формулы-1 «Альпин» отреагировала на решение Комиссии ФИА по контрактам признать легитимным соглашение австралийского гонщика Оскара Пиастри с командой «Макларен».
«Команда «Альпин» благодарит Совет по признанию контрактов за их совещание в понедельник и мы полностью признаём принятое ими решение. Мы считаем, что вопрос с нашей стороны полностью закрыт и в своё время мы объявим о составе пилотов на сезон-2023. Нашей непосредственной целью сейчас является Гран-при Нидерландов и получение очков, необходимых для борьбы за четвёртое место в Кубке конструкторов», — гласит заявление «Альпин», опубликованное на официальном сайте.
Напомним, сразу после публикации решения Комиссии ФИА по контарктам «Макларен» объявил, что Оскар Пиастри будет выступать в составе команды в 2023 году.
- 2 сентября 2022
-
17:12
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:40
-
16:18
-
15:34
-
15:24
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:49
-
13:30
-
12:33
-
11:57
-
11:32
-
11:03
-
10:52
-
10:00
-
09:59
-
01:04
-
00:58
- 1 сентября 2022
-
23:41
-
23:35
-
22:56
-
22:48
-
22:01
-
20:58
-
20:54
-
19:52
-
19:47
-
18:54
-
18:41
-
18:03
-
17:56