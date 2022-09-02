Пиастри прокомментировал подписание контракта с «Макларен»

Австралийский пилот Оскар Пиастри высказался о решении Комиссии ФИА по контрактам, которая одобрила подписание соглашения гонщика с «Маклареном».



«Я очень рад дебютировать в Формуле-1 в такой престижной команде, как «Макларен» и я благодарен за предоставленную возможность. У команды давняя традиция давать шанс молодым талантам и я с нетерпением жду возможности поработать с Ландо и вывести команду в лидеры. Сейчас я сосредоточен на своём дебюте в Формуле-1 в 2023 году и начале своей карьеры в «Макларене», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».



Ранее «Макларен» официально сообщил, что Оскар Пиастри подписал с командой многолетний контракт и заменит Даниэля Риккардо.



В нынешнем сезоне Пиастри был резервным пилотом «Альпин», но отказался выступать за французскую команду в 2023 году.

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