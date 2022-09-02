«Макларен» подписал Пиастри за 9 дней до заявления Риккардо, что он остаётся в команде

Комиссия ФИА по контрактам в своём заявлении раскрыла весьма интересную деталь, касающуюся соглашения «Макларена» с Оскаром Пиастри. Согласно официальному заявлению организации, контракт Пиастри с британской командой был подписан ещё 4 июля 2022 года.



Примечательно, что через девять дней после этого Даниэль Риккардо в своих социальных сетях заявлял, что он останется в команде на сезон-2023 и призвал не обращать внимания на спекуляции и слухи вокруг его персоны.



Напомним, в итоге «Макларен» принял решение о досрочном расторжении контракта с Риккардо. По информации СМИ, Даниэль получит $ 10 млн за следующий сезон вместо гарантированных $ 16 млн в случае, если бы он продолжил выступать в команде.



Напомним, о контракте «Макларена» с Пиастри официально было объявлено сегодня, 2 сентября.