Состав команд Формулы-1 на сезон-2023: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2023. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.
В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Макларен» и австралийским гонщиком Оскаром Пиастри — чемпионом Формулы-2 2021 года, бывшим резервным пилотом «Альпин».
Теперь в Формуле-1 осталось шесть вакансий: по одной в «Альпин», «Альфа Ромео», «Хаасе», «Альфа Таури», «Астон Мартин» и «Уильямсе».
Таблицу можно посмотреть по ссылке:
СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2023: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА.
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