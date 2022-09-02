Состав команд Формулы-1 на сезон-2023: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2023. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице также указаны выбранные пилотами постоянные номера.



В последней версии учтено подтверждение контракта на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Макларен» и австралийским гонщиком Оскаром Пиастри — чемпионом Формулы-2 2021 года, бывшим резервным пилотом «Альпин».



Теперь в Формуле-1 осталось шесть вакансий: по одной в «Альпин», «Альфа Ромео», «Хаасе», «Альфа Таури», «Астон Мартин» и «Уильямсе».

Таблицу можно посмотреть по ссылке:

СОСТАВ КОМАНД ФОРМУЛЫ-1 НА СЕЗОН-2023: ВСЕ КОНТРАКТЫ С ГОНЩИКАМИ И ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ, ТАБЛИЦА.