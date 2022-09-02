Леклер — лучший на второй тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — 2-й, Хэмилтон — 3-й

В Зандворте завершилась вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был его напарник Карлос Сайнс, топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



Лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.



За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка: