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Леклер — лучший на второй тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — 2-й, Хэмилтон — 3-й

Леклер — лучший на второй тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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В Зандворте завершилась вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был его напарник Карлос Сайнс, топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.

За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Шарль Леклер«Феррари»1:12.345
2.Карлос Сайнс«Феррари»+0.004
3.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+0.072
4.Ландо Норрис«Макларен»+0.103
5.Джордж Расселл«Мерседес»+0.310
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.401
7.Фернандо Алонсо«Альпин»+0.503
8.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0.697
9.Эстебан Окон«Альпин»+0.960
10.Даниэль Риккардо«Макларен»+1.017
11.Юки Цунода«Альфа Таури»+1.074
12.Серхио Перес«Ред Булл»+1.148
13.Мик Шумахер«Хаас»+1.259
14.Себастьян Феттель«Астон Мартин»+1.266
15.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1.279
16.Пьер Гасли«Альфа Таури»+1.321
17.Александер Албон«Уильямс»+1.492
18.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1.822
19.Кевин Магнуссен«Хаас»+1.937
20.Николас Латифи«Уильямс»+2.452
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