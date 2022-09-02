Леклер — лучший на второй тренировке ГП Нидерландов, Сайнс — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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В Зандворте завершилась вторая тренировка Гран-при Нидерландов. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Вторым был его напарник Карлос Сайнс, топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
Лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам тренировки стал восьмым, его напарник Серхио Перес показал 12-й результат.
За 15 минут до конца сессии заезды были остановлены красным флагом из-за вылета в гравий японского гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды.
Формула-1. Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|1:12.345
|2.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0.004
|3.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+0.072
|4.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0.103
|5.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0.310
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0.401
|7.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|+0.503
|8.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0.697
|9.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+0.960
|10.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|+1.017
|11.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1.074
|12.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.148
|13.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|+1.259
|14.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|+1.266
|15.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1.279
|16.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|+1.321
|17.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+1.492
|18.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1.822
|19.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1.937
|20.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|+2.452
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