«Впервые слышу об этом». Риккардо опроверг слова Зайдля, что он знал о контракте Пиастри

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что не знал о подписанном командой контракте с Оскаром Пиастри, когда публиковал в соцсетях сообщение о том, что он останется в команде в 2023 году. Риккардо в соцсетях заявил, что останется в команде, 13 июля 2022 года, то есть через девять дней после того, как «Макларен» подписал контракт с Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль, в свою очередь, в интервью Sky Sports заявил, что Риккардо был в курсе подписания контракта с Пиастри, когда публиковал своё сообщение.

«Я впервые слышу об этом. Если это так, то окей. Это было не моё решение», — приводит слова Риккардо Motorsport-Total.

Напомним, комиссия ФИА по контрактам в своём заявлении раскрыла весьма интересную деталь, касающуюся соглашения «Макларена» с Оскаром Пиастри. Согласно официальному заявлению организации, контракт Пиастри с британской командой был подписан ещё 4 июля 2022 года.

Напомним, в итоге «Макларен» принял решение о досрочном расторжении контракта с Риккардо. По информации СМИ, Даниэль получит $ 10 млн за следующий сезон вместо гарантированных $ 16 млн в случае, если бы он продолжил выступать в команде.