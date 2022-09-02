Ферстаппен: отстаю от всех соперников на одну тренировку

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов.



«Сейчас я отстаю от всех соперников на одну тренировку, так что у меня возникли проблемы с балансом. Если ты не работал на мягких шинах, то найти баланс на «харде» довольно сложно, потому что сцепление очень слабое. За один час тренировок невозможно сильно изменить машину, поэтому мы просто пытались работать с базовыми настройками. Сейчас всё выглядит не очень хорошо, но у нас есть ночь, чтобы решить проблемы. Мы можем сделать машину лучше и постараемся стать конкурентоспособнее», — приводит слова Макса Ферстаппена Sky Sports.



Ферстаппен по итогам второго сеанса свободных заездов стал восьмым.